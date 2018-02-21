АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Министр здравоохранения Чувашии предсказал бесплодие сексуально активным женщинам

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов предсказал женщинам, которые до замужества имели сексуальные отношения с более, чем семью мужчинами, бесплодие. Тема, по мнению чиновника, довольно интересна и важна, поэтому обществу необходимо задуматься над этим.

Министр здравоохранения Чувашии предсказал бесплодие сексуально активным женщинам


Об этом министр рассказал в процессе подведения результатов по развитию Новочебоксарска. В начале мероприятия Владимир Викторов высказал замечание в отношении того, что в области недостаточно специалистов по репродуктивному здоровью. Далее глава областного ведомства сообщил, что проблема при зачатии плода может быть обусловлена количеством партнеров у девушки до замужества, таким образом предсказав бесплодие сексуально активным женщинам.

Данное заявление министра здравоохранения вызвало довольно определенную реакцию слушателей. В зале также присутствовали 200 человек, среди которых были руководитель горадминистрации Чебоксар Ольга Чепрасова и глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Morgan анонсировала выход юбилейного
Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на
Peugeot представил новый фургон Rifter
Создан первый в мире реактор для ночных испытаний
Дочь Михаила Задорнова отказывается от
В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о
Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Ученые: Генетически модифицированная кукуруза
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей
Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого
Компания Porsche представила обновлённый спорткар
Netflix представил новый трейлер второго сезона
Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря
Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр
Алла Пугачева стала жертвой мошенников
Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую
В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива
Meizu показала новое устройство M6s с боковым
Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в
Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
На Васильевском острове в машине обнаружили
Ученые выяснили, что зеленые жабы с
Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для
Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза
ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены
Создатели телесериала «Улица» убили героя
Просмотреть все новости