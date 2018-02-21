Министр здравоохранения Чувашии предсказал бесплодие сексуально активным женщинам

Об этом министр рассказал в процессе подведения результатов по развитию Новочебоксарска. В начале мероприятия Владимир Викторов высказал замечание в отношении того, что в области недостаточно специалистов по репродуктивному здоровью. Далее глава областного ведомства сообщил, что проблема при зачатии плода может быть обусловлена количеством партнеров у девушки до замужества, таким образом предсказав бесплодие сексуально активным женщинам.Данное заявление министра здравоохранения вызвало довольно определенную реакцию слушателей. В зале также присутствовали 200 человек, среди которых были руководитель горадминистрации Чебоксар Ольга Чепрасова и глава Чувашии Михаил Игнатьев.