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Алиана Устиненко сказала, что Антон Гусев нагло врёт про свой бизнес

Топовая в прошлом участница одиозного реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко часто делает весьма откровенные и сенсационные заявления.

Надо сказать, что девушка занимается сетевым маркетингом. Поэтому Алиана весьма недовольно наглым враньём своего бывшего коллеги по проекту Антона Гусева.

Алиана Устиненко сказала, что Антон Гусев нагло врёт про свой бизнес

Бывшая жена Саши Гобозова говорит, что Антон вообще мало что понимает в продажах компании NL. А дорогую иномарку Mercedes он получил лишь, благодаря связям.

Устиненко также уверена, что руководители сетевой компании подсадили молодого человека на авто и теперь он находится в некоем «рабстве», потому что, если Гусев решит покинуть сеть, он будет сам выплачивает кредит за Mercedes.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:47
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