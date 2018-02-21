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Алексей Серебряков назвал главные претензии к российской власти

Актёр Алексей Серебряков рассказал в недавнем интервью Юрию Дудю касательно причин эмиграции своей семьи на территорию Канады. Артист также поделился своими претензиями к российской власти.

Алексей Серебряков назвал главные претензии к российской власти

В гостях у Дудя оказался известный отечественный актёр Алексей Серебряков. Невзирая на то, что артист прославился своими ролями в российских кинофильмах таких как «Груз 200», «Левиафан» и много других, он с 2012 года проживает вместе со своими сыновьями в Канаде.

Серебряков сравнил психологию американца с россиянином. Актёр считает, что американец берёт и делает, потому что в США психология иная – психология успеха, карьеры, свободы. Также Алексей отметил, что у него две главные претензии лично к президенту и власти – «бесконечное воровство и вранье ». Несмотря на переезд артиста в Канаду, он призывает соотечественников, которые эмигрировали из страны, не считать предателями и беглецами, потому что они стремятся обрести своё счастье.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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