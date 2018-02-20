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Космический телескоп James Webb NASA раскроет секреты Марса

Планета Марс очаровала ученых уже более века. Сегодня это холодный мир пустыни с атмосферой углекислого газа, в 100 раз тоньше, чем у Земли. Но данные свидетельствуют о том, что в ранней истории нашей солнечной системы у Марса была вода. Космический телескоп James Webb NASA изучит Марс, чтобы узнать больше о переходе планеты от влажного мира до сухого, и что это значит о его прошлой и нынешней обитаемости.

Космический телескоп James Webb NASA раскроет секреты Марса


Марс будет нацелен в рамках проекта гарантированного времени наблюдения (GTO) под руководством Хайди Хаммеля, планетарного астронома и исполнительного вице-президента Ассоциации университетов исследований в астрономии (AURA) в Вашингтоне, округ Колумбия. Программа GTO обеспечивает ученые, которые работали с NASA для создания научных возможностей телескопа Webb на протяжении всего своего развития. Марс будет виден Webb с мая по сентябрь 2020 года в течение первого года его работы, известного как цикл 1.

«Webb изучит чрезвычайно интересные измерения химии в атмосфере Марса. И самое главное, эти данные Марса будут немедленно доступны планетному сообществу, чтобы они могли планировать еще более подробные наблюдения Марса с помощью Webb в будущих циклах », - отметил Хаммель.

«Мы все с нетерпением ждем данных Webb о Марсе. Я просто знаю, что они будут фантастическими, с потенциалом для непосредственных научных открытий», - сказал Джим Грин, директор NASA по планетарной науке, штаб-квартира NASA, Вашингтон, округ Колумбия.

Марс посетили больше миссий, чем любую другую планету Солнечной системы. В настоящее время на его орбите находится шесть активных космических аппарата, в то время как два ровера изучают его поверхность. Webb предлагает несколько возможностей, которые дополняют эти задачи.

Одним из ключевых активов является способность Webb мгновенно делать снимок всего диска Марса. Телескоп также обладает отличным спектральным разрешением и отсутствием интерферирующей атмосферы, которая наносит наземные измерения с Земли.

Очень важно, что наблюдения Марса также будут проверять возможности Webb в отслеживании движущихся объектов по небу, что имеет ключевое значение при исследовании нашей Солнечной системы, сообщают в NASA.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:58
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