АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Составили расписание главных презентаций MWC 2018

26 февраля стартует масштабное мероприятие MWC 2018 где представят множество интересных новинок. При этом анонсировали расписание презентаций компаний.

Составили расписание главных презентаций MWC 2018


Так Alcatel 24 февраля планирует показать три новых смартфона: Alcatel 5, Alcatel 3v, Alcatel 1x. HMD Global 25 февраля в 18:00 планирует представить несколько смартфонов: Nokia 6 (2018), Nokia 7, Nokia 7 Plus, а также Nokia 1. Южнокорейский Samsung в 20:00 презентует две версии флагмана Galaxy S9, а также S9+, изменённые визуально и функционально. Huawei покажет MediaPad M5 в трёх модификациях, следующую генерацию «умных» часов типа Huawei Watch 3. Компания Sony 26 февраля в 9:30 должна показать смартфоны Xperia XZ2, а также Xperia XZ Pro.

Doogee 27 февраля в 19:30 продемонстрирует такие интересные и футуристичные девайсы как Doogee MIX 3, MIX 4, Doogee V. При этом представители компании Asus в 21:30 планируют презентовать новую линейку современных смартфонов типа ZenFone 5.
Технологии / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Третьяковскую галерею объединят со зданием ЦДХ в
Алексей Серебряков назвал главные претензии к
В Екатеринбурге живодер после убийства собак
Составили расписание главных презентаций MWC 2018
Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди
Эксперты представили в высоком разрешении
Российские физики собираются защитить Землю от
Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие
Ученые нашли новые мишени противомалярийного
Кристофер Нолан не претендует на место режиссера
SsangYong показал изображения нового концепта
Индия успешно испытала баллистическую ракету
Ученые разработали лазер для безопасной
Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке
Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов
Появилось первое изображение новой версии Kia
В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены
Компания Archos анонсировала выпуск первого
Социальные сети не мешают учебе школьников –
В Прикамье дети катались с горки вместе с
Новый суперкар Ferrari рассекретили перед
На Первом канале сообщили о том, что Екатерина
Эксперты поделились, как вулканический пепел
Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше,
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе
Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать
Ученые: Разгадана технология строительства
Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен
Просмотреть все новости