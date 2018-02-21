Составили расписание главных презентаций MWC 2018

Так Alcatel 24 февраля планирует показать три новых смартфона: Alcatel 5, Alcatel 3v, Alcatel 1x. HMD Global 25 февраля в 18:00 планирует представить несколько смартфонов: Nokia 6 (2018), Nokia 7, Nokia 7 Plus, а также Nokia 1. Южнокорейский Samsung в 20:00 презентует две версии флагмана Galaxy S9, а также S9+, изменённые визуально и функционально. Huawei покажет MediaPad M5 в трёх модификациях, следующую генерацию «умных» часов типа Huawei Watch 3. Компания Sony 26 февраля в 9:30 должна показать смартфоны Xperia XZ2, а также Xperia XZ Pro.Doogee 27 февраля в 19:30 продемонстрирует такие интересные и футуристичные девайсы как Doogee MIX 3, MIX 4, Doogee V. При этом представители компании Asus в 21:30 планируют презентовать новую линейку современных смартфонов типа ZenFone 5.