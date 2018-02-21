Составили расписание главных презентаций MWC 2018
26 февраля стартует масштабное мероприятие MWC 2018 где представят множество интересных новинок. При этом анонсировали расписание презентаций компаний.
Так Alcatel 24 февраля планирует показать три новых смартфона: Alcatel 5, Alcatel 3v, Alcatel 1x. HMD Global 25 февраля в 18:00 планирует представить несколько смартфонов: Nokia 6 (2018), Nokia 7, Nokia 7 Plus, а также Nokia 1. Южнокорейский Samsung в 20:00 презентует две версии флагмана Galaxy S9, а также S9+, изменённые визуально и функционально. Huawei покажет MediaPad M5 в трёх модификациях, следующую генерацию «умных» часов типа Huawei Watch 3. Компания Sony 26 февраля в 9:30 должна показать смартфоны Xperia XZ2, а также Xperia XZ Pro.
Doogee 27 февраля в 19:30 продемонстрирует такие интересные и футуристичные девайсы как Doogee MIX 3, MIX 4, Doogee V. При этом представители компании Asus в 21:30 планируют презентовать новую линейку современных смартфонов типа ZenFone 5.
Так Alcatel 24 февраля планирует показать три новых смартфона: Alcatel 5, Alcatel 3v, Alcatel 1x. HMD Global 25 февраля в 18:00 планирует представить несколько смартфонов: Nokia 6 (2018), Nokia 7, Nokia 7 Plus, а также Nokia 1. Южнокорейский Samsung в 20:00 презентует две версии флагмана Galaxy S9, а также S9+, изменённые визуально и функционально. Huawei покажет MediaPad M5 в трёх модификациях, следующую генерацию «умных» часов типа Huawei Watch 3. Компания Sony 26 февраля в 9:30 должна показать смартфоны Xperia XZ2, а также Xperia XZ Pro.
Doogee 27 февраля в 19:30 продемонстрирует такие интересные и футуристичные девайсы как Doogee MIX 3, MIX 4, Doogee V. При этом представители компании Asus в 21:30 планируют презентовать новую линейку современных смартфонов типа ZenFone 5.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00