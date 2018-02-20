Ирина Шейк опубликовала снимок с неизвестным мужчиной, который оказался фотографом

В сети решили, что модель Ирина Шейк изменяет своему супруг Брэдли Куперу. На фотоснимке красотку обнимает мужчина с темными волосами, которого она же назвала братом.Шейк опубликовала на своей официальной страничке в интернете провокационное фото, на котором девушка позирует в объятиях оголенного брюнета.Поклонников этот снимок поверг в шок, ведь знаменитость находится в отношениях с голливудским киноактером Брэдли Купером и у возлюбленных есть ребенок. К фотоснимку модель написала, что встретила близнеца, который в другом теле и назвала его «турецким братом».Обеспокоенных пользователей решил успокоить какой-то подписчик Шейк. Он сообщил, что этот незнакомый представитель сильной половины фотограф, нетрадиционной ориентации и который также состоит в отношениях, поэтому гражданскому браку Ирины и Брэдли ничего не угрожает.У супермодели и киноактера завязались отношения в 2015 году. А весной 2017 у возлюбленных на свет появилась дочка Леа-де-Сен Купер-Шейк. Несмотря на наличие совместного малыша знаменитости официально еще не узаконили свои отношения.