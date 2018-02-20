Некрасивая Ольга Бузова в Инстаграме возмутила подписчиков

Там можно разыскать немало действительно ярких образов.Однако совсем недавно девушка появилась перед многочисленными фанатами в абсолютно естественном образе, потому что в этот момент Ольга общалась с подписчиками в Stories. Судя по всему, Бузова не всегда ходит с ярким мейкапом или просто не желает краситься.Мы знаем, что знаменитость очень мало спит, а поэтому вечно попадает в различные стрессовые ситуации и утром на лице Оли появляются припухлость и мешки под глазами. Именно их звезда старается убрать, накладывая всевозможные патчи.Правда, с такими косметическими средствами она не нравится своим поклонникам, которые назвали вид Бузовой непотребным и попросили больше не появляться такой страшной перед ними.