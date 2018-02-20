Игорь Матвиенко предложил ограничить развитие рэпа в стране из-за пропаганды секса и наркотиков

Такие композиции оказывают негативное влияние на молодежь, пользуясь большой популярностью. Игорь Матвиенко после анализа ситуации выяснил, что 90% песен рассказывают о красивой жизни, связанной с вредными привычками и распущенностью. Продюсер переживает за своих наследников, которые тоже могут попасть под влияние чуждой культуры.Также звезда предложил последовать примеру китайских коллег, запретивших данное направление, что также относится к хип-хопу. Конечно, эти меры являются крайними, но части позитивного опыта можно взять на вооружение.