Елена Темникова вызвала недовольство у пользователей своим странным макияжем

Знаменитая исполнительница Елена Темникова вызвала недовольство у своих бесчисленных поклонников в социальных сетях странным макияжем. На официальную страничку Елены подписано больше 3 миллионов человек и многим из них не пришлась по душе полоска белого цвета на ее носу, которую знаменитость скорей всего просто не растушевала.Елена Темникова является активным пользователям социальных сетей, девушка с завидным постоянством публикует фотоснимки и видеоролики, в которых рассказывает о происходящих событиях, о дальнейших планах и зачастую подвергается критике со стороны пользователей.На данном фото Елена позирует с легким макияжем на лице, но фанаты разглядели у девушки странную белую полоску. Большинство представительниц слабого пола начали учить знаменитость, как правильно наносить макияж и каким образом нужно это растушевывать, чтобы было незаметно.На критику Темникова никак не отреагировала. У исполнительницы на данный момент проходят гастроли, и у нее совершенно нет свободного времени. А после этого у артистки в планах отдохнуть в теплых странах.