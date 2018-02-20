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Елена Темникова вызвала недовольство у пользователей своим странным макияжем

Елена Темникова на последнем фотоснимке вызвала недовольство у своих фанатов странным макияжем.

Елена Темникова вызвала недовольство у пользователей своим странным макияжем


Знаменитая исполнительница Елена Темникова вызвала недовольство у своих бесчисленных поклонников в социальных сетях странным макияжем. На официальную страничку Елены подписано больше 3 миллионов человек и многим из них не пришлась по душе полоска белого цвета на ее носу, которую знаменитость скорей всего просто не растушевала.

Елена Темникова является активным пользователям социальных сетей, девушка с завидным постоянством публикует фотоснимки и видеоролики, в которых рассказывает о происходящих событиях, о дальнейших планах и зачастую подвергается критике со стороны пользователей.

На данном фото Елена позирует с легким макияжем на лице, но фанаты разглядели у девушки странную белую полоску. Большинство представительниц слабого пола начали учить знаменитость, как правильно наносить макияж и каким образом нужно это растушевывать, чтобы было незаметно.

На критику Темникова никак не отреагировала. У исполнительницы на данный момент проходят гастроли, и у нее совершенно нет свободного времени. А после этого у артистки в планах отдохнуть в теплых странах.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:14
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