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Пользователей сетей удивила реакция кошки на “смерть” хозяина

Пользователи сетей увидели ролик, опубликованный хозяином кошки по имени Спарта на YouTube. Мужчина решил проверить реакцию питомца на свою “смерть”, удивившую зрителей.

Пользователей сетей удивила реакция кошки на “смерть” хозяина


Он заметил, что его любимица заходит в комнату, после чего решил внезапно упасть на пол и лежать без движения. Она сразу подошла и обнюхала человека, негромко мяукая, после чего решила погладить его руку и отошла в сторону. Затем кошка показала всем свой живот, приняв лежачую позу, а хозяину пришлось подниматься.



Люди были поражены реакцией Спарты, но отметили, что животные прекрасно чувствуют обман. Эта красавица тоже начала волноваться, но потому после проверки поняла, что ее просто разыгрывают, и решила не реагировать на владельца.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:05
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