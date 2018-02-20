Пользователей сетей удивила реакция кошки на “смерть” хозяина

Он заметил, что его любимица заходит в комнату, после чего решил внезапно упасть на пол и лежать без движения. Она сразу подошла и обнюхала человека, негромко мяукая, после чего решила погладить его руку и отошла в сторону. Затем кошка показала всем свой живот, приняв лежачую позу, а хозяину пришлось подниматься.Люди были поражены реакцией Спарты, но отметили, что животные прекрасно чувствуют обман. Эта красавица тоже начала волноваться, но потому после проверки поняла, что ее просто разыгрывают, и решила не реагировать на владельца.