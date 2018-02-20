Яна Кошкина решила похвастаться перед поклонниками своей машиной и маникюром

Она позировала с длинными ногтями красного цвета на фоне руля Bentley, подчеркивая достаток, но подписчики сразу стали смеяться над попытками знаменитости показать дорогую иномарку под видом маникюра. Люди написали в комментариях, что уже увидели транспорт, после чего упомянули о пиаре Яны Кошкиной.Пользователи сетей считают, что звезда часто подчеркивает роскошный образ жизни, но это уже надоело фанатам. Многие известные личности тоже не стесняются показывать свой достаток, составляя конкуренцию коллегами из Голливуда.