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Милла Йовович опубликовала в Instagram фото без макияжа

Поклонники актрисы прекрасно знают, что она не стесняется показывать себя с минимумом косметики, при этом оставаясь красивой особой. Сейчас Милла Йовович опубликовала в Instagram фото без макияжа, сделанное после тренировки в спортзале.

Подписчики были немного ошеломлены, увидев своего кумира с растрепанными волосами и румянцем на щеках, а также заметили усталый вид звезды. Сама она пояснила, что делает большое количество отжиманий, но пока может выдержать только 40 раз. Фанаты оценили старания Миллы Йовович, хотя призвали ее немного отдохнуть и не перенапрягать себя тренировками.

Милла Йовович опубликовала в Instagram фото без макияжа


Пользователи сетей признали, что это самый честный снимок артистки, которая продолжает быть яркой личностью и прекрасна в любом образе. Они отметили, что выглядят намного хуже после такой нагрузки, после чего стали интересоваться секретами молодости знаменитости.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:45
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