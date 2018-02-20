Милла Йовович опубликовала в Instagram фото без макияжа

Подписчики были немного ошеломлены, увидев своего кумира с растрепанными волосами и румянцем на щеках, а также заметили усталый вид звезды. Сама она пояснила, что делает большое количество отжиманий, но пока может выдержать только 40 раз. Фанаты оценили старания Миллы Йовович, хотя призвали ее немного отдохнуть и не перенапрягать себя тренировками.Пользователи сетей признали, что это самый честный снимок артистки, которая продолжает быть яркой личностью и прекрасна в любом образе. Они отметили, что выглядят намного хуже после такой нагрузки, после чего стали интересоваться секретами молодости знаменитости.