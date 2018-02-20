Ученые: В 2050 году люди получат вечную жизнь

Алхимики ещё в Древней Греции пытались создать философский камень. Современники отмечают, что артефакт должен был являться источником бесконечного объема энергии, позволяющей создавать уникальнейшие механизмы, живые ткани. Бразильские учёные считают, что подобные батареи либо аккумуляторы появятся к 2050 году. Вследствие появления источников питания, будет начата разработка протезов, которые рассчитаны на долгосрочное применение. Тоже самое касается внутренних органов. Применение материалов, которые близки к биологическим, позволит создавать почки, сердца, легкие и прочие жизненно важные составляющиеДо 2050 года можно рассчитывать на то, что появится препарат, который способен продлевать жизнь либо лечить все современные болезни.