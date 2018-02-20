Пуэрто-Рико возглавил ТОП мест, где часто появляются НЛО

Масса НЛО фиксируют над Эль-Юнке. Сочи начали считать наиболее перспективным районом для встречи с инопланетянами. Для гуманоидов привлекательной является гора Бытха. По словам ряда экспертов на ее вершине находится база гуманоидов. В Великобритании в тихом сельском уголке расположено величественное строение Стоунхендж, над которым часто появляются НЛО. Это место называют посадочной площадкой для НЛО. В Мексике на территории Мехико часто наблюдают одновременно несколько НЛО. Далее в ТОП следует гора Адамс в Вашингтоне.Сант-Клименте в Чили является официально зарегистрированным местом для наблюдения за НЛО. Оно расположено в 150 км от Сантьяго. Также нужно отметить Фолкерский треугольник в Шотландии. Самое массовое наблюдение за НЛО зафиксировано в Техасе в округе Эрат. Часто НЛО появляются в Уайклиф Велл в Австралии.