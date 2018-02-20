АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Пуэрто-Рико возглавил ТОП мест, где часто появляются НЛО

Специалистами составлен ТОП где чаще можно встретить НЛО. Данный рейтинг возглавил остров Пуэрто-Рико.

Пуэрто-Рико возглавил ТОП мест, где часто появляются НЛО

Масса НЛО фиксируют над Эль-Юнке. Сочи начали считать наиболее перспективным районом для встречи с инопланетянами. Для гуманоидов привлекательной является гора Бытха. По словам ряда экспертов на ее вершине находится база гуманоидов. В Великобритании в тихом сельском уголке расположено величественное строение Стоунхендж, над которым часто появляются НЛО. Это место называют посадочной площадкой для НЛО. В Мексике на территории Мехико часто наблюдают одновременно несколько НЛО. Далее в ТОП следует гора Адамс в Вашингтоне.

Сант-Клименте в Чили является официально зарегистрированным местом для наблюдения за НЛО. Оно расположено в 150 км от Сантьяго. Также нужно отметить Фолкерский треугольник в Шотландии. Самое массовое наблюдение за НЛО зафиксировано в Техасе в округе Эрат. Часто НЛО появляются в Уайклиф Велл в Австралии.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Третьяковскую галерею объединят со зданием ЦДХ в
Алексей Серебряков назвал главные претензии к
В Екатеринбурге живодер после убийства собак
Составили расписание главных презентаций MWC 2018
Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди
Эксперты представили в высоком разрешении
Российские физики собираются защитить Землю от
Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие
Ученые нашли новые мишени противомалярийного
Кристофер Нолан не претендует на место режиссера
SsangYong показал изображения нового концепта
Индия успешно испытала баллистическую ракету
Ученые разработали лазер для безопасной
Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке
Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов
Появилось первое изображение новой версии Kia
В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены
Компания Archos анонсировала выпуск первого
Социальные сети не мешают учебе школьников –
В Прикамье дети катались с горки вместе с
Новый суперкар Ferrari рассекретили перед
На Первом канале сообщили о том, что Екатерина
Эксперты поделились, как вулканический пепел
Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше,
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе
Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать
Ученые: Разгадана технология строительства
Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен
Просмотреть все новости