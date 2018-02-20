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Ученые разработали эластичный дисплей-наклейку на тело человека

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем люди смогут как смотреть сериалы, так и читать книги, просто с собственной ладони. Все произойдет благодаря японским ученым, которые изобрели дисплей, с возможностью крепления на кожу.

Учеными Токийского университета создан дисплей из светодиодов, возможности которого позволяют приклеить его прямо на кожу. По толщине экран равен всего 11-ти миллиметрам, а общие его рабочие габариты - 6х10 сантиметров. Благодаря таким незначительным параметрам, крепится конструкция экрана, без особого труда, на тело человека, и, следовательно, позволяет комфортно просматривать видео или заняться чтением любимых электронных книг.
Ученые разработали эластичный дисплей-наклейку на тело человека


Помимо всего прочего, учеными утверждается, что использование дисплея абсолютно безвредно, совершенно безопасно, и никак не повлияет на здоровье человека. Приклеить его можно даже на поверхности движущейся части кожи. С помощью новшества, в виде таких экранов, любой человек может позволить себе быстрый и качественный доступ к информации различного содержания, минуя необходимость приобретения различных громоздких гаджетов.

На текущий момент нет информации о времени выпуска дисплеев в продажу, а соответственно и сведений о их начальной стоимости.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:05
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