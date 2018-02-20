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Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие двойной камеры и изогнутого дисплея

Чехлы компании Tudia для устройств Nokia 9 будут выделять изогнутые экраны. Представители бренда отмечают, что виджет в продаже появится практически сразу после презентации современного флагманского смартфона.

Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие двойной камеры и изогнутого дисплея

Чехлы Tudia отличаются уникальнейшим дизайном, наличием специальных дополнений (подставки для просмотра кино). Рамку аксессуара новой генерации выполнили из прочного алюминия. Устройство получит три расцветки, которые подходят для всех версий. Задняя сторона Nokia 9 имеет двойную камеру, для которой место найдется на чехле. На передней части разместился изогнутый экран. Новый футляр обладает тонкими краями, вследствие чего прилегает плотно к боковой поверхности.

Версия Nokia 9 работает на базе процессора типа Snapdragon 845. ОП составляет 4 Гигабайта. Презентация нового флагмана ожидается в ходе выставки MWC 2018. Скорее всего, цена не превысит восемьсот долларов для создания конкуренции продуктам Apple.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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