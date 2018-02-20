Кристофер Нолан не претендует на место режиссера в новом фильме о Бонде

В комментариях режиссер отметил, что помимо него в «бондиане» есть кому работать. В частности он указал на отличную работу продюсеров Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона, а также режиссера Сэма Мендеса. Тем не менее, Нолан не исключает своего участия в съемках в будущем.Причиной такого категоричного отказа является то, что Нолан не видит, чем бы он мог помочь проекту. Он считает, что для такой популярной франшизы режиссер должен обладать хорошим планом касательно того, что можно сделать в фильме еще лучше.Напомним, что юбилейный 25-й фильм о Джеймсе Бонде будет выпущен в прокат в следующем году. Свою последнюю роль во франшизе сыграет Дэниел Крэйг.