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Социальные сети не мешают учебе школьников – Ученые

Немецкие ученые решили проверить влияние социальных сетей на учебу школьников. Они выяснили, что данный фактор не снижает показатели, а также может быть полезен, если использовать его для обмена информацией.

Были рассмотрены результаты эксперимента с участием 29 337 добровольцев, а также эксперты обратили внимание на время нахождения в сетях, записи ребят и общение. Результаты были немного ниже у категории лиц, использующей их для личных целей и публикующих много сообщений, но этот нюанс не играет роли в успеваемости.

Социальные сети не мешают учебе школьников – Ученые


Ученые выяснили, что сети не являются виновниками плохих оценок ребенка, потому что все зависит от его способностей и внимания. Потому родители не должны запрещать детям пользоваться данными ресурсами, а также принимать участие в обсуждении, и улучшать взаимопонимание в семье.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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