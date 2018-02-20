Социальные сети не мешают учебе школьников – Ученые

Были рассмотрены результаты эксперимента с участием 29 337 добровольцев, а также эксперты обратили внимание на время нахождения в сетях, записи ребят и общение. Результаты были немного ниже у категории лиц, использующей их для личных целей и публикующих много сообщений, но этот нюанс не играет роли в успеваемости.Ученые выяснили, что сети не являются виновниками плохих оценок ребенка, потому что все зависит от его способностей и внимания. Потому родители не должны запрещать детям пользоваться данными ресурсами, а также принимать участие в обсуждении, и улучшать взаимопонимание в семье.