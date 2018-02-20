Ученые: Разгадана технология строительства египетских пирамид

Все известные сооружения Гизы поражают своими сторонами с наклоном под прямым углом. Мастера смогли иметь точные чертежи после слежения за тенями осенью в день равноденствия. Раньше ученые имели теорию об астрономических измерениях, однако т сам процесс оставался для них тайной.Во время эксперимента специалист наблюдал за светилом, движущимся с востока в западном направлении. Было отмечено положение кончиков тени на определенных промежутках времени, после чего появилась гладкая кривая. При этом точки пересекались с кругом гномона, а дальше получился аналог расчетов египтян.