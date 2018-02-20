АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Индия успешно испытала баллистическую ракету «Агни-2»

Как сообщается в Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), в Индии было испытано мощную баллистическую ракету «Агни-2». Отмечается, что комплекс также способен доставить к цели ядерный заряд.

Индия успешно испытала баллистическую ракету «Агни-2»


Так представитель организации сказал, что испытательный запуск ракеты «Агни-2» состоялся с военного полигона, расположенного на индийском острове Абдул Калам, который находятся рядом со штатом Орисса.

Стоит отметить, что ракета обладает дальностью полета в 2,5 тысячи км. Конструкция состоит из двух частей – ступени с твердым топливом и боевого заряда. Подобная модификация находится в распоряжении Министерства обороны Индии с 2004 года.

Помимо этой ракеты у индусов также есть еще три комплектации – «Агни-1», «Агни-3» и «Агни-4». Первая способна пролететь около 700 км, вторая – около 2,5 тысячи и третья – до 3,5 тысячи километров до цели. В скором времени на вооружении и Индии могут появиться баллистические ракеты пятой и шестой модификации с дальностью полета в 5-10 тысяч километров. При этом вторую даже собираются приспособить к запускам с подводной лодки.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Третьяковскую галерею объединят со зданием ЦДХ в
Алексей Серебряков назвал главные претензии к
В Екатеринбурге живодер после убийства собак
Составили расписание главных презентаций MWC 2018
Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди
Эксперты представили в высоком разрешении
Российские физики собираются защитить Землю от
Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие
Ученые нашли новые мишени противомалярийного
Кристофер Нолан не претендует на место режиссера
SsangYong показал изображения нового концепта
Индия успешно испытала баллистическую ракету
Ученые разработали лазер для безопасной
Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке
Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов
Появилось первое изображение новой версии Kia
В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены
Компания Archos анонсировала выпуск первого
Социальные сети не мешают учебе школьников –
В Прикамье дети катались с горки вместе с
Новый суперкар Ferrari рассекретили перед
На Первом канале сообщили о том, что Екатерина
Эксперты поделились, как вулканический пепел
Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше,
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе
Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать
Ученые: Разгадана технология строительства
Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен
Просмотреть все новости