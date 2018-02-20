Индия успешно испытала баллистическую ракету «Агни-2»

Так представитель организации сказал, что испытательный запуск ракеты «Агни-2» состоялся с военного полигона, расположенного на индийском острове Абдул Калам, который находятся рядом со штатом Орисса.Стоит отметить, что ракета обладает дальностью полета в 2,5 тысячи км. Конструкция состоит из двух частей – ступени с твердым топливом и боевого заряда. Подобная модификация находится в распоряжении Министерства обороны Индии с 2004 года.Помимо этой ракеты у индусов также есть еще три комплектации – «Агни-1», «Агни-3» и «Агни-4». Первая способна пролететь около 700 км, вторая – около 2,5 тысячи и третья – до 3,5 тысячи километров до цели. В скором времени на вооружении и Индии могут появиться баллистические ракеты пятой и шестой модификации с дальностью полета в 5-10 тысяч километров. При этом вторую даже собираются приспособить к запускам с подводной лодки.