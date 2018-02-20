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Суд Воронежа вынес приговор хозяину медведя-убийцы

Воронежский суд признал мужчину, хозяина медведя, убившего пожилого человека, виновным.
Суд Воронежа вынес приговор хозяину медведя-убийцы


Как установило следствие, 49-летний осужденный на территории собственного подворья в Семилуках создал личный зоопарк. Вместе с безвредными зверями в нем также содержался в вольере на железном каркасе с деревянными стенками медведь.

Осенью прошлого года хищник выбрался из своей клетки на свободу и отправился к соседним домам. По дороге огромный зверь набросился на 87-летнего прохожего и раздавил тому грудину, отчего старик скончался.

Попытка хозяина успокоить медведя оказалась неудачной: мужчина сам, травмированный, оказался на больничной койке.

Утихомирили хищника полицейские, которые его пристрелили.

Хозяина зверя-убийцы обвиняли в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья окружающих, повлекших по неосторожности смерть. Приняв во внимание все обстоятельства, суд на полтора года лишил обвиняемого свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:25
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