Суд Воронежа вынес приговор хозяину медведя-убийцы

Как установило следствие, 49-летний осужденный на территории собственного подворья в Семилуках создал личный зоопарк. Вместе с безвредными зверями в нем также содержался в вольере на железном каркасе с деревянными стенками медведь.Осенью прошлого года хищник выбрался из своей клетки на свободу и отправился к соседним домам. По дороге огромный зверь набросился на 87-летнего прохожего и раздавил тому грудину, отчего старик скончался.Попытка хозяина успокоить медведя оказалась неудачной: мужчина сам, травмированный, оказался на больничной койке.Утихомирили хищника полицейские, которые его пристрелили.Хозяина зверя-убийцы обвиняли в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья окружающих, повлекших по неосторожности смерть. Приняв во внимание все обстоятельства, суд на полтора года лишил обвиняемого свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.