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Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке

Как сообщает общественный телеканал NHK, японское правительство решило провести мероприятие «большой двадцатки» в городе Осака. Таким образом, саммит G20 Осака встретит уже в следующем году.

Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке


Отмечается, что при выборе места проведения мероприятия организаторы обращали внимание в первую очередь на количество отелей, которые могли бы достойно встретить высокопоставленных лиц других стран мира.

На данный момент неизвестно, когда именно саммит будет проводиться. По данным того телевизионного канала NHK, встреча пройдет либо в конце июня, либо в начале июля.

Также известно, что для проведения конференции министров финансов и представителей центральных банков стран-участниц G20, японские организаторы собираются предоставить инфраструктуру города Фукуока, который расположен в юго-западной части Японии.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:10
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