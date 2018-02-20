Фотошпионы заметили в Португалии обновленную версию Ford Focus без камуфляжа

Согласно предположениям, новая версия транспортного средства подготовлена специально для коммерческих либо промо-съемок. Информация передана представителями специализированного интернет-портала Msn. В свою очередь руководители проекта отмечают, что очевидцы пытаются сделать фото готовящейся к выходу версии Ford Focus. При этом они попросили не сохранять в данном случае изображения. Специалистами были просмотрены фото, а также заявлено, что новая версия обладает наклонной крышей. При этом углы фар схожи с теми, которые установлены на версиях Volvo либо Kia.Согласно предварительной информации, производители не покажут транспортное средство на Женевском автосалоне. Новинку планируют премировать в апреле этого года. Разработчики могут также представить американскую спец-версию автомобиля.