В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен человеческий череп

Мужчина является владельцем жилья с 2010 г, но когда он решил заменить трубы, находящиеся под полом, в них были замечены останки. Полиция после заявления приехала во 2-й Раушский переулок, после чего забрала их на экспертизу.Раньше аналогичная ситуация произошла в Псковской области. Соседи обратили внимание на свет, постоянно горящий в окне квартиры. После вскрытия внутри был найден скелет женщины, личность которой и причина смерти устанавливается в процессе проверки.