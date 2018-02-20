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Появилось первое изображение новой версии Kia Quoris

Kia представила версию K900 второй генерации. Данное имя применяется для реализаций на авторынке Соединённых Штатах известного седана версии Kia Quoris. Новая версия в конце марта появится в Нью-Йорке на моторшоу.

Появилось первое изображение новой версии Kia Quoris

Производитель пока не раскрывает данные касательно технических параметров новинки. Компанией продемонстрирован тизер, где показано, что новая вариация Quoris будет выглядеть несколько массивнее, тяжеловеснее актуальной версии. Согласно предположениям, седан разделяет некоторые технические элементы с текущими версиями Genesis G80/G90. Это указывает на появление в авто турбированного мотора, системы полного привода.

Kia Quoris в России сегодня предлагается с атмосферными моторами V6 на 334 лошадки, а также V8 на 424 лошадки. Стоимость машины составляет 2,6-3,8 миллиона рублей. Данное транспортное средство остается наиболее доступной машиной представительского класса в рамках автомобильного рынка.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
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