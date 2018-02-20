Новый суперкар Ferrari рассекретили перед премьерой

Купе Ferrari 488 Pista весит 1280 кг, что на 90 кг легче обычной модификации. Чтобы снизить массу автомобиля разработчики в конструкции расширят применение композитных материалов. В частности, из карбона будет выполнен капот, бамперы, крыша, задний спойлер и некоторые детали интерьера, в том числе и передняя панель. Также автомобиль получит новый кузовной обвес, за счёт чего аэродинамические показатели улучшатся на 20 процентов.В подкапотном пространстве Ferrari 488 Pista будет установлен модернизированный двигатель V8 объёмом 3,9 литра с двумя турбинами производительностью 721 лошадиную силу. В результате новое купе станет самым мощным автомобилем в истории бренда Ferrari с 8-цилиндровым агрегатом.