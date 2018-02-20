Лариса Гузеева подчеркнула постройневшую фигуру стильным нарядом

Гузеева старается всегда быть откровенной с фанатами. Иногда её прямолинейность шокирует гостей шоу «Давай поженимся», однако многие любят её именно за это. Так недавно теледива рассказала касательно своих связей с женатыми мужчинами. В данное время Лариса всё своё свободное время посвящает семье, а также считает, что избаловала своих родных.На новом снимке ведущая снова поразила фанатов. В кадре знаменитость вместе с подругой позирует в клетчатом пальто и черном наряде, дополнив образ серебристыми кедами. Поклонники обратили внимание на модный наряд теледивы, который спровоцировал множество восторженных отзывов. Фото в течение суток сумело собрать более 32 тысяч лайков.