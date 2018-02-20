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Лариса Гузеева подчеркнула постройневшую фигуру стильным нарядом

Лариса Гузеева является обладательницей не только сильного характера, а также собственного чувства стиля. Недавно теледива поделилась своим новым снимком, на котором предстала вместе с подругой в очень модном образе. Фанаты сразу захвалили её наряд.

Лариса Гузеева подчеркнула постройневшую фигуру стильным нарядом

Гузеева старается всегда быть откровенной с фанатами. Иногда её прямолинейность шокирует гостей шоу «Давай поженимся», однако многие любят её именно за это. Так недавно теледива рассказала касательно своих связей с женатыми мужчинами. В данное время Лариса всё своё свободное время посвящает семье, а также считает, что избаловала своих родных.

На новом снимке ведущая снова поразила фанатов. В кадре знаменитость вместе с подругой позирует в клетчатом пальто и черном наряде, дополнив образ серебристыми кедами. Поклонники обратили внимание на модный наряд теледивы, который спровоцировал множество восторженных отзывов. Фото в течение суток сумело собрать более 32 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:05
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