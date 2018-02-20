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Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше, чем считалось ранее

Палеонтологи из Великобритании проводили исследования и определили, что первые сухопутные растения на планете появились 500 млн. лет назад. До этого исследования ученые были уверены, что первые растения появились на 100 млн. лет позже.

Автор исследования Дженнифер Моррис из Бритольского университета рассказала, что, когда первые сухопутные растения появились на планете, облик Земли и её климат радикально изменились. Такое изменение привело к уменьшению парниковых газов, а, следовательно, климат стал другим. Моррис заметила, что в то время, как появились растения, начали появляться и сухопутные животные.

Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше, чем считалось ранее


Считалось, что первые деревья начали появляться на Земле 400 млн. лет назад, но никто не мог предположить, как они выглядели, так как было найдено только несколько «окаменелых лесов». Но сейчас, геологами были найдены первые грибы, которые существовали еще 460 млн. лет назад, и они не могли появиться на суше без взаимодействия с другими растениями. Следовательно, первые сухопутные растения начали появляться еще 500 млн. лет назад.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:00
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