Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше, чем считалось ранее

Автор исследования Дженнифер Моррис из Бритольского университета рассказала, что, когда первые сухопутные растения появились на планете, облик Земли и её климат радикально изменились. Такое изменение привело к уменьшению парниковых газов, а, следовательно, климат стал другим. Моррис заметила, что в то время, как появились растения, начали появляться и сухопутные животные.Считалось, что первые деревья начали появляться на Земле 400 млн. лет назад, но никто не мог предположить, как они выглядели, так как было найдено только несколько «окаменелых лесов». Но сейчас, геологами были найдены первые грибы, которые существовали еще 460 млн. лет назад, и они не могли появиться на суше без взаимодействия с другими растениями. Следовательно, первые сухопутные растения начали появляться еще 500 млн. лет назад.