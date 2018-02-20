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Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения” выгнал наследниц на улицу из дома

В сетях стали распространятся слухи о смерти легендарного актера. Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения” выгнал наследниц на улицу из дома и опубликовал сюжет в Instagram.

Несмотря на свой возраст, звезда продолжает вести активный образ жизни и снялся в 50 картинах. Он был ошеломлен известием о своей онкологии, с которой не мог справиться и потому был вынужден скрывать состояние здоровья от близких людей. В сюжете Сильвестр Сталлоне снял кричащих дочек, выскочивших из дома босиком.

Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения” выгнал наследниц на улицу из дома


Он лаконично отметил, что тогда был небольшой шторм с градом, а во время наказания шутливо узнавал у наследниц причину их испуга. В конце артист отметил, что это событие станет для них уроком, однако не уточнил, почему был вынужден пойти на крайние меры.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:27
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