Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения” выгнал наследниц на улицу из дома

Несмотря на свой возраст, звезда продолжает вести активный образ жизни и снялся в 50 картинах. Он был ошеломлен известием о своей онкологии, с которой не мог справиться и потому был вынужден скрывать состояние здоровья от близких людей. В сюжете Сильвестр Сталлоне снял кричащих дочек, выскочивших из дома босиком.Он лаконично отметил, что тогда был небольшой шторм с градом, а во время наказания шутливо узнавал у наследниц причину их испуга. В конце артист отметил, что это событие станет для них уроком, однако не уточнил, почему был вынужден пойти на крайние меры.