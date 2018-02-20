В аэросимулятор Flight Simulator Add-On намерено вшили вирус
Создатели аэросимулятора Flight Simulator Add-On намерено внедрили в свой продукт вирус, который способен красть имена и пароли пользователей в системе Chrome. Как сообщается на сайте Motherboard, так разработчики намерены бороться с пиратами в Интернете.
Так о вирусе стало известно от одного из пользователей ресурса Reddit. Он рассказал о том, что ему пришлось наблюдать странную картину при установке модели самолета в симулятор. Отмечается, что в пакете данных программы оказался файл text.exe. Позже стало понятно, что это программный файл для хищения паролей.
Таким образом, как сообщается в компании FSLabs, если пользователь устанавливает себе на компьютер пиратскую версию симулятора, то программа автоматически взламывает и ворует данные из системы Chrome, а затем отсылает их на сервера разработчиков.
Некоторые эксперты считают, что подобный метод борьбы с цифровым пиратством является весьма экстремальным занятием.
Так о вирусе стало известно от одного из пользователей ресурса Reddit. Он рассказал о том, что ему пришлось наблюдать странную картину при установке модели самолета в симулятор. Отмечается, что в пакете данных программы оказался файл text.exe. Позже стало понятно, что это программный файл для хищения паролей.
Таким образом, как сообщается в компании FSLabs, если пользователь устанавливает себе на компьютер пиратскую версию симулятора, то программа автоматически взламывает и ворует данные из системы Chrome, а затем отсылает их на сервера разработчиков.
Некоторые эксперты считают, что подобный метод борьбы с цифровым пиратством является весьма экстремальным занятием.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:45