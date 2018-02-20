В аэросимулятор Flight Simulator Add-On намерено вшили вирус

Так о вирусе стало известно от одного из пользователей ресурса Reddit. Он рассказал о том, что ему пришлось наблюдать странную картину при установке модели самолета в симулятор. Отмечается, что в пакете данных программы оказался файл text.exe. Позже стало понятно, что это программный файл для хищения паролей.Таким образом, как сообщается в компании FSLabs, если пользователь устанавливает себе на компьютер пиратскую версию симулятора, то программа автоматически взламывает и ворует данные из системы Chrome, а затем отсылает их на сервера разработчиков.Некоторые эксперты считают, что подобный метод борьбы с цифровым пиратством является весьма экстремальным занятием.