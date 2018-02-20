Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать в новую тару
О новых изменениях, предусмотренных для тары, в которой отправляют еду космонавтам на МКС, сообщают СМИ. Отмечается, что уже к концу 2018 года, в этих целях будут использовать применение емкостей из материала совершенно другого состава, который представляет алюминиевую фольгу, ламинированную предварительно полипропиленовой пленкой.
Известно, что новые изменения затронут состав российских космонавтов на борту МКС. Сама разработка обновленной тары для еды уже завершена, полный переход на ее применение, при регулярной доставке, проведут к концу 2018 года. До настоящего времени, в этих целях использовались контейнеры, в виде обычных алюминиевых банок. У новой тары есть значительное преимущество, которое заключается в более легком весе. Данная возможность представляет более выгодные условия, ведь на космическую станцию можно будет доставить больше еды за один раз, чем было раньше.
Есть комментарии по данной новости и от некоторых космонавтов из России. Одним из них, Александром Самокутяевым, рассматривается нововведение с некоторыми опасениями. Он высказался о необходимости учесть момент удобства для использования. Выражаясь языком космонавтов, подразумевается возможность у новой тары не позволять еде разлетаться по станции. Но космонавты приветствуют очередные изменениям, только при условии, что это не повлияет отрицательно на их работу.
Известно, что новые изменения затронут состав российских космонавтов на борту МКС. Сама разработка обновленной тары для еды уже завершена, полный переход на ее применение, при регулярной доставке, проведут к концу 2018 года. До настоящего времени, в этих целях использовались контейнеры, в виде обычных алюминиевых банок. У новой тары есть значительное преимущество, которое заключается в более легком весе. Данная возможность представляет более выгодные условия, ведь на космическую станцию можно будет доставить больше еды за один раз, чем было раньше.
Есть комментарии по данной новости и от некоторых космонавтов из России. Одним из них, Александром Самокутяевым, рассматривается нововведение с некоторыми опасениями. Он высказался о необходимости учесть момент удобства для использования. Выражаясь языком космонавтов, подразумевается возможность у новой тары не позволять еде разлетаться по станции. Но космонавты приветствуют очередные изменениям, только при условии, что это не повлияет отрицательно на их работу.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:50