Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать в новую тару

Известно, что новые изменения затронут состав российских космонавтов на борту МКС. Сама разработка обновленной тары для еды уже завершена, полный переход на ее применение, при регулярной доставке, проведут к концу 2018 года. До настоящего времени, в этих целях использовались контейнеры, в виде обычных алюминиевых банок. У новой тары есть значительное преимущество, которое заключается в более легком весе. Данная возможность представляет более выгодные условия, ведь на космическую станцию можно будет доставить больше еды за один раз, чем было раньше.Есть комментарии по данной новости и от некоторых космонавтов из России. Одним из них, Александром Самокутяевым, рассматривается нововведение с некоторыми опасениями. Он высказался о необходимости учесть момент удобства для использования. Выражаясь языком космонавтов, подразумевается возможность у новой тары не позволять еде разлетаться по станции. Но космонавты приветствуют очередные изменениям, только при условии, что это не повлияет отрицательно на их работу.