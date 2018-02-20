Поклонники высмеяли Анастасию Волочкову из-за нелепого вида в новом наряде

Подписчиков шокировали мокрые волосы артистки, решившей позировать перед камерами на лестнице своего особняка. Люди сразу назвали одежду китайской, а также добавили, что она исказила фигуру Анастасии Волочковой. Пользователи сетей упомянули о массивных плечах звезды, подчеркнутых неудачным стилем.Фанаты назвали знаменитость королевой из 90-х годов, после чего долго не могли понять, в каком состоянии находится ее прическа. После шквала критики в адрес балерины, все попросили ее быстрее избавиться от такой одежды.