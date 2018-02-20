Петербургский завод Toyota в 2017 году увеличил производство на 71%

На 71% повысил в прошлом году производство завод Toyota в СПб, достигнув показателя в 66 684 авто. Данный результат в истории предприятия стал рекордным. Заводом выпущено 31 970 бизнес-седанов версии Toyota Camry (плюс 2,7%), 34 714 кроссоверов RAV4 (в 4,4 раза больше). Toyota RAV4 приобрели в количестве 32 931 авто (+7,6%). Вторая позиция досталась бизнес-седану Camry (28 199 авто; +0,5%). В 2017 году в Казахстан на экспорт поставили 5 066 авто (плюс 49%) – 3 604 Toyota Camry, 1 462 Toyota RAV4. Петербургский завод Toyota в Белоруссию отгрузил 1 469 авто (больше в 3,5 раза) – Toyota Camry (733 авто), Toyota RAV4 (736 авто).Toyota в этом году запускает на петербургских мощностях выпуск бизнес-седана версии Toyota Camry новой генерации. Данная новинка в салоны поступит приблизительно в апреле.