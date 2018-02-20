Вторая допинг-проба Крушельницкого на мельдоний оказалась положительной

Концентрация запрещённого препарата, который обнаружили в пробе Крушельницкого, говорит, что он один раз принял мельдоний. В заявлении подчеркнули, что российский спортсмен не употреблял мельдоний осознанно либо системно. Концентрация мельдония, обнаруженная в пробе, свидетельствует о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата. Это абсолютно бессмысленно с точки зрения достижений каких-либо терапевтических воздействий на организм человека.Стоит отметить, что Александр Крушельницкий завоевал бронзовую медаль вместе с Анастасией Брызгаловой непосредственно в дабл-миксте в рамках Олимпиады в Пхенчхане. Российская Федерация керлинга обратилась в СК, для расследования появления допинга у Крушельницкого в пробах.