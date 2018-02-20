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Эксперты: Москва заняла шестое место в рейтинге городов будущего

По результатам исследования европейской компании стало известно, что столица России занимает шестое место в рейтинге городов будущего и первое место среди городов восточной Европы.

Для составления данного рейтинга специалисты учитывали факторы экономического роста и развития многих факторов, связанных с инфраструктурой. В целом специалисты использовали более ста критериев.
Эксперты: Москва заняла шестое место в рейтинге городов будущего

Лидирующее место в рейтинге лучших городов будущего уже на протяжении многих лет занимает Лондон, но возможно, через год эта тенденция изменится. Аналитики считают, что на первое место может подняться Дублин или Париж.

Москва перегнала многие города, которые ранее смещали столицу России с лидирующих позиций. Среди городов Восточной Европы Москва заняла первое место, учитывая все благоприятные условия для инвестиций. Специалисты предполагают, что возможно в будущем Москва буде занимать одно из первых мест в рейтинге лучших городов.
Общество
Добавил: Oleneva Вчера, 18:25
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