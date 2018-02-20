Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК «Вагнера» являются героями современной России

Однако массовая вакханалия многих СМИ непонятна: ведь это война, а война – это всегда жертвы, но то, что сегодня распространяет пресса, возмутительно. Если немного вдаться в историю, то в 1996 году, во времена первой чеченской войны, многие либеральные СМИ писали о том, что в войнах должны участвовать контрактники, которые способны профессионально вести бой, а не обычные призывники, максимум державшие оружие в течение года. Сегодня же те сменили свой тон, заявляя и возмущаясь тому, что воевать едут именно профессионалы своего дела, вступившие в ряды ЧВК добровольно, не за деньги, а из чувства долга и патриотизма.В международных миротворческих операциях современности частные военные компании занимают равноправное положение с регулярными армиями. А участие ЧВК в войнах уже давно стало обычной практикой у некоторых стран мира, а вскоре такие ЧВК могут появиться у многих государств после принятия закона «О частной военно-охранной деятельности» в ОДКБ. К примеру, самой известной на сегодня ЧВК является американская охранная фирма Blackwater («Чёрная вода»), хотя она больше представляет собой плохой пример ЧВК, так как была замечена во многих скандальных и шокирующих инцидентах. Также себя показали в боях британская Aegis Defence Services и американская FDG Corp («Группа R»).Что касается «вагнеровцев», то бойцы ЧВК занимаются в Сирии охраной ключевых точек, а также принимают участие в важнейших операций в ходе борьбы с террористами.Ряд СМИ на прошлой неделе назвал порядка 5 фамилий погибших россиян, предположительно входивших в состав ЧВК «Вагнера», сразу же окрестив их наемниками. Однако, даже по словам самих родственников погибших, их близкие ехали в Сирию, потому что не могли больше наблюдать за тем, как террористы уничтожают мирное население республики. Кроме того, ими двигали патриотические настроения – ведь если не остановить распространение радикального терроризма на востоке, то со временем он проберется в Россию. Именно так, к примеру, оставив жену и сыновей, поступил Станислав Матвеев из Асбеста.«Из патриотических убеждений поехал, защищал русских», — рассказали родственники погибшего.