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Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК «Вагнера» являются героями современной России

Массовая истерия во многих СМИ относительно роли так называемой ЧВК «Вагнера» в войне в Сирии и непосредственно ее членов – россиян-добровольцев – не дает покоя прессе и общественности уже многие месяцы. Отметим, что в последние дни внимание было приковано к заявлению руководителя частной военной компании «Вагнера» Андрея Трошина о погибших добровольцах к востоку от Дейр-эз-Зора. Тогда он сообщил, что в результате атаки боевиков погибли 14 бойцов.

Однако массовая вакханалия многих СМИ непонятна: ведь это война, а война – это всегда жертвы, но то, что сегодня распространяет пресса, возмутительно. Если немного вдаться в историю, то в 1996 году, во времена первой чеченской войны, многие либеральные СМИ писали о том, что в войнах должны участвовать контрактники, которые способны профессионально вести бой, а не обычные призывники, максимум державшие оружие в течение года. Сегодня же те сменили свой тон, заявляя и возмущаясь тому, что воевать едут именно профессионалы своего дела, вступившие в ряды ЧВК добровольно, не за деньги, а из чувства долга и патриотизма.

В международных миротворческих операциях современности частные военные компании занимают равноправное положение с регулярными армиями. А участие ЧВК в войнах уже давно стало обычной практикой у некоторых стран мира, а вскоре такие ЧВК могут появиться у многих государств после принятия закона «О частной военно-охранной деятельности» в ОДКБ. К примеру, самой известной на сегодня ЧВК является американская охранная фирма Blackwater («Чёрная вода»), хотя она больше представляет собой плохой пример ЧВК, так как была замечена во многих скандальных и шокирующих инцидентах. Также себя показали в боях британская Aegis Defence Services и американская FDG Corp («Группа R»).
Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК «Вагнера» являются героями современной России

Что касается «вагнеровцев», то бойцы ЧВК занимаются в Сирии охраной ключевых точек, а также принимают участие в важнейших операций в ходе борьбы с террористами.

Ряд СМИ на прошлой неделе назвал порядка 5 фамилий погибших россиян, предположительно входивших в состав ЧВК «Вагнера», сразу же окрестив их наемниками. Однако, даже по словам самих родственников погибших, их близкие ехали в Сирию, потому что не могли больше наблюдать за тем, как террористы уничтожают мирное население республики. Кроме того, ими двигали патриотические настроения – ведь если не остановить распространение радикального терроризма на востоке, то со временем он проберется в Россию. Именно так, к примеру, оставив жену и сыновей, поступил Станислав Матвеев из Асбеста.

«Из патриотических убеждений поехал, защищал русских», — рассказали родственники погибшего.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:26
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