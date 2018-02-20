В Ростове кошка сфинкс родила мутанта с глазами во рту

Владельцы принесли животное в клинику, потому что оно не могло произвести потомство естественным путем и сильно мучилось. После кесарева сечения из утробы было вытащено два малыша, но один из них оказался с сильной патологией, не дававшей ему возможности дышать и питаться.Врачи предположили, что мутации произошла после брачных игр породистой особи с “родственником”. Тогда могут родиться необычные котята, но с таким отклонением сотрудникам сталкиваться не доводилось.