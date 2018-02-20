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Кабриолет BMW M4 выпустят в особой версии Edition 30 Jahre

В подразделении BMW M сообщили о выпуске особого BMW M4 Convertible в честь 30-летнего юбилея «заряженного» кабриолета. Юбилейная модификация выйдет под названием Edition 30 Jahre лимитированным тиражом, при этом автомобиль получит много уникальных стилистических решений.

Кабриолет BMW M4 выпустят в особой версии Edition 30 Jahre


Особая версия кабриолета BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre будет доступна в двух цветах — в синем и оранжевом. Также у автомобиля появится уникальная отделка радиаторной решётки, особые шильдики «М4» и уникальные колёсные диски с отделкой матовой эмалью.
Особый кабриолет получит сиденья с двухцветной кожаной отделкой и контрастной красной прострочкой, декоративные вставки из карбона, особые напольные коврики и значок с порядковым номером лимитированной партии.

BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre будет оснащён дополнениями из пакета Competition Package, благодаря чему автомобиль получит спортивную подвеску Adaptive M и более острое рулевое управление. В подкапотном пространстве кабриолета установлен бензиновый турбомотор объёмом 3,0 литра производительностью 450 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:55
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