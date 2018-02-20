Кабриолет BMW M4 выпустят в особой версии Edition 30 Jahre
В подразделении BMW M сообщили о выпуске особого BMW M4 Convertible в честь 30-летнего юбилея «заряженного» кабриолета. Юбилейная модификация выйдет под названием Edition 30 Jahre лимитированным тиражом, при этом автомобиль получит много уникальных стилистических решений.
Особая версия кабриолета BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre будет доступна в двух цветах — в синем и оранжевом. Также у автомобиля появится уникальная отделка радиаторной решётки, особые шильдики «М4» и уникальные колёсные диски с отделкой матовой эмалью.
Особый кабриолет получит сиденья с двухцветной кожаной отделкой и контрастной красной прострочкой, декоративные вставки из карбона, особые напольные коврики и значок с порядковым номером лимитированной партии.
BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre будет оснащён дополнениями из пакета Competition Package, благодаря чему автомобиль получит спортивную подвеску Adaptive M и более острое рулевое управление. В подкапотном пространстве кабриолета установлен бензиновый турбомотор объёмом 3,0 литра производительностью 450 лошадиных сил.
Особая версия кабриолета BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre будет доступна в двух цветах — в синем и оранжевом. Также у автомобиля появится уникальная отделка радиаторной решётки, особые шильдики «М4» и уникальные колёсные диски с отделкой матовой эмалью.
Особый кабриолет получит сиденья с двухцветной кожаной отделкой и контрастной красной прострочкой, декоративные вставки из карбона, особые напольные коврики и значок с порядковым номером лимитированной партии.
BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre будет оснащён дополнениями из пакета Competition Package, благодаря чему автомобиль получит спортивную подвеску Adaptive M и более острое рулевое управление. В подкапотном пространстве кабриолета установлен бензиновый турбомотор объёмом 3,0 литра производительностью 450 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Вчера, 18:55