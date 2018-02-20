Maserati Levante разогнал сноубордиста до 152 км/час

Заезд провёл на замерзшем швейцарском озере Санкт-Мориц. Предыдущий рекорд Барро составил 99,87 км/час. Для подтверждения рекорда представителями Книги Гиннеса, выполнены 2 заезда в обоих направлениях. Maserati Levante на 900-метровой площадке смог осуществить разгон до 151,57 км/ч, а потом до 147,72 км/ч. Средняя скорость в 149,65 км/ч зафиксировали как официальный рекорд. Этот кроссовер Maserati является модификацией S, оснащаемой трехлитровым твин-турбо мотором V6 на 430 л.с. В авто установлен восьмиступенчатый «автомат», полный привод, механический дифференциал повышенного трения, внедорожный режим управляющей электроники.Транспортное средство оснащают бензиновыми моторами на 350 и 430 л.с., а также дизелем на 275 л.с. Модель оценивается в 5,46 млн. руб.