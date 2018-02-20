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В Карпинске женщина после покупки детской смеси Nuppi нашла в ней фекалии

Пользователи сетей прочитали сообщение возмущенной покупательницы из Карпинска. Она приобрела детскую смесь и нашла в ней фекалии.

Покупательница в возрасте 35 лет постоянно берет этот товар для 2-месячного ребенка, но раньше она никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Мать развела пищу молоком и накормила дочку, но потом заметила на дне подозрительное вещество.

В Карпинске женщина после покупки детской смеси Nuppi нашла в ней фекалии


Испуганная особа сразу обратилась к сотрудникам уральского Роспотребнадзора, чтобы они сделали экспертизу, однако люди отказались выполнить просьбу потребителя и пояснили, что такие образования могут возникнуть при неправильном хранении смеси. Сейчас горожанка будет добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:05
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