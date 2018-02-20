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Российские танцевальные пары в фигурном катании впервые не завоевали медаль на Олимпиаде

Российский танцевальный дуэт Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва на Олимпиаде-2018 занял пятое место.

Российские танцевальные пары в фигурном катании впервые не завоевали медаль на Олимпиаде

Танцы на льду в Олимпийских играх появились ещё в 1976 году. Отечественные фигуристы впервые за всю историю Олимпиад остались без медалей. Российские и советские танцоры в данном виде соревнований постоянно стояли на почётном пьедестале, а также семь раз побеждали. Таким образом, на Олимпийских играх -2018, российские фигуристы не смогли завоевать медаль.

На Пхёнчхане «Золото» завоевали канадцы Скотт Мойр и Тесса Вирту, французике танцоры Гийом Сизерон и Габриэлла Пападакис - второе место, американская пара фигуристов Алекс Сибутани и Майя Сибутани - стали третьими.
Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:16
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