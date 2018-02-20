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В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и пытался избежать выплаты кредита

В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и пытался избежать выплаты кредита. Во время расследования сотрудники органов нашли злоумышленника, который теперь будет нести ответственность за мошенничество.

Инцидент случился в селе Колесниково, где он проживал вместе с гражданской женой. Пара взяла в банке 2 млн руб, однако не хотела выплачивать долги и решила прибегнуть к обману. Женщина сообщила полиции о пропаже человека, не вернувшегося после рыбалки. Во время поисков на реке Тобол были найдены его вещи, после чего родственники согласно судебному решению признали должника умершим.

В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и пытался избежать выплаты кредита


Следователи сразу обратили внимание на большую сумму задолженности, а также жизнь человека была застрахована. Его семья должна было получить компенсацию -1,7 млн руб, но потом мнимый покойник был замечен возле дома своей избранницы в селе Лесниково.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:11
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