В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и пытался избежать выплаты кредита

Инцидент случился в селе Колесниково, где он проживал вместе с гражданской женой. Пара взяла в банке 2 млн руб, однако не хотела выплачивать долги и решила прибегнуть к обману. Женщина сообщила полиции о пропаже человека, не вернувшегося после рыбалки. Во время поисков на реке Тобол были найдены его вещи, после чего родственники согласно судебному решению признали должника умершим.Следователи сразу обратили внимание на большую сумму задолженности, а также жизнь человека была застрахована. Его семья должна было получить компенсацию -1,7 млн руб, но потом мнимый покойник был замечен возле дома своей избранницы в селе Лесниково.