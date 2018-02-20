Сестра Ольги Бузовой рассказала, что украла у мужа футболку

Девушка у себя в микроблоге накануне выложила публикацию, которая весьма удивила ее подписчиков. Там Анна Бузова признается в воровстве.Оказалось, что она у своего гражданского супруга украла футболку, после чего перед выходом на улицу надела ее, однако ничего не сказала об этом мужу.Кстати сказать, что подписчики Бузовой-младшей отметили, что сочетание женских предметов с большой мужской футболкой - это довольно стильно. А кто-то даже уверен, что у Анны вкус гораздо лучше, чем у ее старшей сестры.