Сестра Ольги Бузовой рассказала, что украла у мужа футболку
Младшая сестра известной ведущей и певицы Ольги Бузовой - Аня тоже весьма популярна в Инстаграме.
Девушка у себя в микроблоге накануне выложила публикацию, которая весьма удивила ее подписчиков. Там Анна Бузова признается в воровстве.
Оказалось, что она у своего гражданского супруга украла футболку, после чего перед выходом на улицу надела ее, однако ничего не сказала об этом мужу.
Кстати сказать, что подписчики Бузовой-младшей отметили, что сочетание женских предметов с большой мужской футболкой - это довольно стильно. А кто-то даже уверен, что у Анны вкус гораздо лучше, чем у ее старшей сестры.
Девушка у себя в микроблоге накануне выложила публикацию, которая весьма удивила ее подписчиков. Там Анна Бузова признается в воровстве.
Оказалось, что она у своего гражданского супруга украла футболку, после чего перед выходом на улицу надела ее, однако ничего не сказала об этом мужу.
Кстати сказать, что подписчики Бузовой-младшей отметили, что сочетание женских предметов с большой мужской футболкой - это довольно стильно. А кто-то даже уверен, что у Анны вкус гораздо лучше, чем у ее старшей сестры.