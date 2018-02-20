Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге и потере мамы

Аверину приписывали романтические отношения с Марией Куликовой и с Анной Якуниной. Артист поведал, что всё это ложь и искать какие-либо горячие факты бессмысленно, так как он давно женат на театре.Максим высказался касательно отношения к роскоши. Он привёл в пример Джонни Деппа, который приобретает себе острова, но сам актёр живёт с собакой, потому что к роскоши его совершенно не тянет. У него нет ни особняков, ни дач, ни трехэтажных домов. Аверин сказал, что прошедшей весной умерла его мама. Также он впервые рассказал о брате. Максим отметил, что в их семье мать была связующим звеном.