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Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге и потере мамы

Максим Аверин, являющийся российским актером, постоянно держит в тайне свою личную жизнь. Фанаты пытались узнать, есть ли у артиста тайная супруга или возможно дети. Недавно в интервью он поведал, что уже давно женат, однако избранником знаменитости стал театр. Он также обмолвился касательно трагедии, которая произошла в его семье – у него не стало матери.

Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге и потере мамы

Аверину приписывали романтические отношения с Марией Куликовой и с Анной Якуниной. Артист поведал, что всё это ложь и искать какие-либо горячие факты бессмысленно, так как он давно женат на театре.

Максим высказался касательно отношения к роскоши. Он привёл в пример Джонни Деппа, который приобретает себе острова, но сам актёр живёт с собакой, потому что к роскоши его совершенно не тянет. У него нет ни особняков, ни дач, ни трехэтажных домов. Аверин сказал, что прошедшей весной умерла его мама. Также он впервые рассказал о брате. Максим отметил, что в их семье мать была связующим звеном.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:35
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