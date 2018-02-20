Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге и потере мамы
Максим Аверин, являющийся российским актером, постоянно держит в тайне свою личную жизнь. Фанаты пытались узнать, есть ли у артиста тайная супруга или возможно дети. Недавно в интервью он поведал, что уже давно женат, однако избранником знаменитости стал театр. Он также обмолвился касательно трагедии, которая произошла в его семье – у него не стало матери.
Аверину приписывали романтические отношения с Марией Куликовой и с Анной Якуниной. Артист поведал, что всё это ложь и искать какие-либо горячие факты бессмысленно, так как он давно женат на театре.
Максим высказался касательно отношения к роскоши. Он привёл в пример Джонни Деппа, который приобретает себе острова, но сам актёр живёт с собакой, потому что к роскоши его совершенно не тянет. У него нет ни особняков, ни дач, ни трехэтажных домов. Аверин сказал, что прошедшей весной умерла его мама. Также он впервые рассказал о брате. Максим отметил, что в их семье мать была связующим звеном.
Аверину приписывали романтические отношения с Марией Куликовой и с Анной Якуниной. Артист поведал, что всё это ложь и искать какие-либо горячие факты бессмысленно, так как он давно женат на театре.
Максим высказался касательно отношения к роскоши. Он привёл в пример Джонни Деппа, который приобретает себе острова, но сам актёр живёт с собакой, потому что к роскоши его совершенно не тянет. У него нет ни особняков, ни дач, ни трехэтажных домов. Аверин сказал, что прошедшей весной умерла его мама. Также он впервые рассказал о брате. Максим отметил, что в их семье мать была связующим звеном.