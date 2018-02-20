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Британские исследователи зафиксировали черный диск во время полета

Британские исследователи зафиксировали черный диск во время полета. Они сразу отнесли его к модели НЛО и опубликовали материалы в сетях.

Сначала люди подумали о большой птице, но потом опровергли эту гипотезу после проведения анализов кадров. Камера была новой, и все сделанные фото получились без эффекта размытия, несмотря на различные опыты, сделанные фотографом. Сюжеты имели высокое качество и разрешение, но на одном из них показался корабль пришельцев.

Британские исследователи зафиксировали черный диск во время полета


Пользователи сетей не сомневались, что гуманоиды снова решили посетить страну, потому что в последнее время они уделяют территории много внимания. Скептики попытались описать феномен с научной точки зрения, но их доводы оказались слабыми.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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