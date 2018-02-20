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Пользователи считают, что Курбан Омаров зомбирует Ксению Бородину

Супруг ведущей «Дом-2» Курбан Омаров в последнее время ведет очень активную жизнь в Instagram и всячески пытается привлечь к себе внимание. Даже его очередной бизнес проект связан с этой востребованной соцсетью.

Выходить на работу Омаров не собирается, а потому решил зарабатывать прямо на дому. Курбан пытается затащить на свою страницу как можно больше пользователей, чтобы получать заказы от рекламодателей.

Пользователи считают, что Курбан Омаров зомбирует Ксению Бородину

Нужно отметить, что рассуждения и советы Курбана Омарова на тему семейных отношений нашли свою аудиторию.

При этом Курбан признается, что хотя не имеет образования психолога, всегда интересовался этой наукой и даже освоил НЛП и поэтому может «уговорить» любого плясать под его дудку.

Пользователи решили, что свое умение Курбан Омаров применил и к Ксении Бородиной, которая до сих пор покровительствует ему и позволяет «искать себя».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:28
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