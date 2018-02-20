Пользователи считают, что Курбан Омаров зомбирует Ксению Бородину
Супруг ведущей «Дом-2» Курбан Омаров в последнее время ведет очень активную жизнь в Instagram и всячески пытается привлечь к себе внимание. Даже его очередной бизнес проект связан с этой востребованной соцсетью.
Выходить на работу Омаров не собирается, а потому решил зарабатывать прямо на дому. Курбан пытается затащить на свою страницу как можно больше пользователей, чтобы получать заказы от рекламодателей.
Нужно отметить, что рассуждения и советы Курбана Омарова на тему семейных отношений нашли свою аудиторию.
При этом Курбан признается, что хотя не имеет образования психолога, всегда интересовался этой наукой и даже освоил НЛП и поэтому может «уговорить» любого плясать под его дудку.
Пользователи решили, что свое умение Курбан Омаров применил и к Ксении Бородиной, которая до сих пор покровительствует ему и позволяет «искать себя».
Выходить на работу Омаров не собирается, а потому решил зарабатывать прямо на дому. Курбан пытается затащить на свою страницу как можно больше пользователей, чтобы получать заказы от рекламодателей.
Нужно отметить, что рассуждения и советы Курбана Омарова на тему семейных отношений нашли свою аудиторию.
При этом Курбан признается, что хотя не имеет образования психолога, всегда интересовался этой наукой и даже освоил НЛП и поэтому может «уговорить» любого плясать под его дудку.
Пользователи решили, что свое умение Курбан Омаров применил и к Ксении Бородиной, которая до сих пор покровительствует ему и позволяет «искать себя».