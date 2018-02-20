Ученые: Ходьба на каблуках ограничивает кровообращение и вызывает боли в пояснице у женщин
Австралийские ученые выяснили, что ходьба на каблуках ограничивает кровообращение и вызывает боли в пояснице у женщин. Потому длительное ношение обуви опасно для их здоровья.
Они рекомендуют в 80% случаев заменить ее аналогами с низкой подошвой, а такие модели использовать в особых случаях. Поясничная боль может стать виновником защемления нерва, после чего дамы начинают испытывать дискомфорт во время движения. Также это может привести их к травматологии, а потому вечером необходимо делать массаж стоп и снимать лишнюю нагрузку другими видами обуви.
Во время опытов ученые сделали анализ показателей здоровья участниц, носивших каблуки 40 часов еженедельно. Они сразу отметили, что данная категория лиц имела проблемы с мышцами, чего нельзя было сказать о других людях, придерживающихся вышеописанных рекомендаций.
Они рекомендуют в 80% случаев заменить ее аналогами с низкой подошвой, а такие модели использовать в особых случаях. Поясничная боль может стать виновником защемления нерва, после чего дамы начинают испытывать дискомфорт во время движения. Также это может привести их к травматологии, а потому вечером необходимо делать массаж стоп и снимать лишнюю нагрузку другими видами обуви.
Во время опытов ученые сделали анализ показателей здоровья участниц, носивших каблуки 40 часов еженедельно. Они сразу отметили, что данная категория лиц имела проблемы с мышцами, чего нельзя было сказать о других людях, придерживающихся вышеописанных рекомендаций.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:10