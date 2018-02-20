Часослов короля Франциска Первого продадут на аукционе в Лондоне

По сообщению источника стало известно, что организаторы аукциона планируют продать часослов минимум за 9 миллионов евро. Деньги на приобретение реликвии уже начали собирать с осени прошлого года. Самые большие суммы предоставляли частные компании, хотя мелкие компании и простые граждане также участвовали в сборе средств.Часослов Франциска – это маленькая книга размером 8,6х6,5 см., и состоит она из 16 страниц, на которых изображены библейские иллюстрации. Все тексты в книге находятся в рамках, которые украшены иллюстрациями на золотом фоне.Ценность часослова заключается в том, что книга является одним из немногих составляющих сокровища королевской династии Валуа. Кто создавал реликвию до сегодняшнего дня остается загадкой. Директор Лувра рассказал, что надеется, что часослов станет частью и изюминкой постоянной экспозиции музея.