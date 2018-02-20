Часослов короля Франциска Первого продадут на аукционе в Лондоне
В Лондоне будет проводиться аукцион, на котором выставят часослов короля Франциска Первого. Представители Лувра рассказали, что они намереваются приобрести реликвию.
По сообщению источника стало известно, что организаторы аукциона планируют продать часослов минимум за 9 миллионов евро. Деньги на приобретение реликвии уже начали собирать с осени прошлого года. Самые большие суммы предоставляли частные компании, хотя мелкие компании и простые граждане также участвовали в сборе средств.
Часослов Франциска – это маленькая книга размером 8,6х6,5 см., и состоит она из 16 страниц, на которых изображены библейские иллюстрации. Все тексты в книге находятся в рамках, которые украшены иллюстрациями на золотом фоне.
Ценность часослова заключается в том, что книга является одним из немногих составляющих сокровища королевской династии Валуа. Кто создавал реликвию до сегодняшнего дня остается загадкой. Директор Лувра рассказал, что надеется, что часослов станет частью и изюминкой постоянной экспозиции музея.
По сообщению источника стало известно, что организаторы аукциона планируют продать часослов минимум за 9 миллионов евро. Деньги на приобретение реликвии уже начали собирать с осени прошлого года. Самые большие суммы предоставляли частные компании, хотя мелкие компании и простые граждане также участвовали в сборе средств.
Часослов Франциска – это маленькая книга размером 8,6х6,5 см., и состоит она из 16 страниц, на которых изображены библейские иллюстрации. Все тексты в книге находятся в рамках, которые украшены иллюстрациями на золотом фоне.
Ценность часослова заключается в том, что книга является одним из немногих составляющих сокровища королевской династии Валуа. Кто создавал реликвию до сегодняшнего дня остается загадкой. Директор Лувра рассказал, что надеется, что часослов станет частью и изюминкой постоянной экспозиции музея.
Культура
Добавил: Oleneva Вчера, 21:10