Турецкие чиновники на надувной лодке сбежали в Грецию

Как передала береговая охрана страны, 17 турков пришвартовались к берегам острова Инуссес. Потом их доставили на Хиос и отдали в руки портовых властей. Уточняется, что имеются ввиду госслужащие Турции и судья. Беглецы заявляют, что на родине их ждет тюремное заключение по причине гонений действующего президента.Сейчас все беглецы находятся в центре приема беженцев и мигрантов и проходят там регистрацию.После того, как летом 2016 года в Турции была совершена попытка свергнуть действующий режим, власти арестовали больше 50 000 человек, а больше 140 000 государственных чиновников и военных уволили или отстранили от работы.