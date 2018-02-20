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Турецкие чиновники на надувной лодке сбежали в Грецию

Приплыв на надувной лодке к берегам Греции, почти два десятка чиновников из Турции попросили там политубежища.
Турецкие чиновники на надувной лодке сбежали в Грецию


Как передала береговая охрана страны, 17 турков пришвартовались к берегам острова Инуссес. Потом их доставили на Хиос и отдали в руки портовых властей. Уточняется, что имеются ввиду госслужащие Турции и судья. Беглецы заявляют, что на родине их ждет тюремное заключение по причине гонений действующего президента.

Сейчас все беглецы находятся в центре приема беженцев и мигрантов и проходят там регистрацию.

После того, как летом 2016 года в Турции была совершена попытка свергнуть действующий режим, власти арестовали больше 50 000 человек, а больше 140 000 государственных чиновников и военных уволили или отстранили от работы.
Политика / В мире
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:05
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