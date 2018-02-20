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Муж Ксении Бородиной продолжает филологический конкурс от Теоны

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров вскоре сможет соперничать с ней по популярности в Instagram.

Мужчина старается быть оригинальным и постоянно публикует в соцсети разнообразные мини-конкурсы, рассказывает, как правильно жить и вести себя в семье. Ну и конечно постит свою любимую дочку Теону.

Муж Ксении Бородиной продолжает филологический конкурс от Теоны

Так в подписи к одной из последних публикаций снимка малышки Теи Курбан предложил фолловерам поиграть в «угадайку» и написать, «что означает слово «буйбан» на Теонином языке».

Муж Ксении Бородиной продолжает филологический конкурс от Теоны

Фото победителя Омаров пообещал опубликовать в своем «сторис», а правильный ответ написать через сутки.

Подписчики живо откликнулись на предложение мужа ведущей «Дом-2» и среди ответов догадок преобладали слова «Курбан» и «барабан».

Примечательно, что в комментариях фолловеров почти не было негативных отзывов и лишь несколько хейтеров остались недовольны, что «взрослый мужик бредом каким-то страдает».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:16
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