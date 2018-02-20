Муж Ксении Бородиной продолжает филологический конкурс от Теоны

Мужчина старается быть оригинальным и постоянно публикует в соцсети разнообразные мини-конкурсы, рассказывает, как правильно жить и вести себя в семье. Ну и конечно постит свою любимую дочку Теону.Так в подписи к одной из последних публикаций снимка малышки Теи Курбан предложил фолловерам поиграть в «угадайку» и написать, «что означает слово «буйбан» на Теонином языке».Фото победителя Омаров пообещал опубликовать в своем «сторис», а правильный ответ написать через сутки.Подписчики живо откликнулись на предложение мужа ведущей «Дом-2» и среди ответов догадок преобладали слова «Курбан» и «барабан».Примечательно, что в комментариях фолловеров почти не было негативных отзывов и лишь несколько хейтеров остались недовольны, что «взрослый мужик бредом каким-то страдает».